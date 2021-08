Jamie Oliveri naine kaalub viie raseduse katkemise järel kunstviljastamist 

Endisel modellil on staarkokaga viis last. Vanim tütar Poppy on juba 19aastane. Järgnevad tütred Daisy Boo (17) ja Petal Blossom (12) ning pojad Buddy Bear (10) ja River Rocket (5).

46aastane Jools andis intervjuu podcast'ile „Life & Soul“ ning vestles Zoe Clark-Coatesiga, kelle asutatud heategevusfond Saying Goodbye töötab beebist ilma jäänud inimestega. Mullu suvel viienda nurisünnituse üle elanud Jools ütles, et ta pole kaotanud lootust veel lapsi saada. „Pärast raseduse katkemisi on alati tunne: „See beebi peab tulema, ma pean edasi püüdma.“"