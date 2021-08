Nick Cannon mitmenaisepidamisest: "Naised ise tahavad minult last." 

Cannonilt küsiti hiljutises raadiointervjuus, miks tal nii palju lapsi on. Teletäht ja koomik vastas, et isadus pakub nii palju hingekosutust. Lapsed olevat talle tohutult palju õpetanud. Lisaks seadis ta kahtluse alla monogaamia - inimesed olla ajupestud seda eluviisi uskuma. „Need naised ja kõik naised on avanud end ja öelnud: „Ma tahan lubada selle mehe oma maailma ja ma sünnitan talle lapse.“ Nii et see pole minu otsustada, ma lihtsalt kuuletun neile. Nad teavad minu tundeid. Ma ei käi ringi, mõeldes: „Kelle ma järgmisena rasestan?“ Naine on alati see, kes ohjad haarab ja otsuse teeb.“