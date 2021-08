MÄLESTUSGALERII | Suri muusik Viivi Sõnajalg 

Märtsis Kroonikale antud intervjuus rääkis Siiri, et teda tabas terviserike - naine kaotas teadvuse ja sattus haiglasse. „Mul tekkis tol päeval väga tugev peavalu, äkiline peavaluhoog eimillestki, ja hakkas väga halb. Minuga ei ole kunagi varem midagi sellist juhtunud,“ rääkis naine. Viivi viidi haiglasse, kus ta lamas seitse tundi. „Nad ei jõudnudki nii kaugele, et seda uurida. Ega minuga ei tegeletudki. Mind pandi ühte voodisse ootama. Hakkasin tasahilju toibuma ja halb enesetunne läks üle. Ühel hetkel tundsin, et kõik on korras, tõusin voodist ja tulin tulema,“ rääkis naine.