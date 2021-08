Christina Applegate sai arstidelt šokeeriva diagnoosi 

Applegate (49) andis teada, et tal diagnoositi sclerosis multiplex juba mitu kuud tagasi. „See on olnud veider teekond. Aga mind on väga toetanud inimesed, kel on samuti see haigus,“ kirjutas näitlejanna, kel aastaid tagasi on rinnavähi tõttu eemaldatud mõlemad rinnad