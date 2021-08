PEREKOOLI KÄGUDE TUND ON TULNUD! Võidukas blogija Jane Almers: koolis olin möku ja vaatasin kiusamist pealt, praegu enam mitte 

Sel suvel astusid sisuloojad taaskord vastu Perekooli anonüümstetele kommentaatoritele. Loodi petitsioon, millele on praeguseks allkirja andnud 2308 inimest. Mitu aastat kestnud võitlus õelutsemise ja kuulujuttude pesa vastu oli seekord edukas. „Olen selle otsusega väga rahul, aga kindlasti ei mõtle nüüd, et mu missioon on täidetud,” ütleb petitsiooni üks algatajatest, blogija Jane Almers.