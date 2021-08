Vanglas istuv Tiigrikuningas ähvardab, et võib vähiravist keelduda 

58aastane skandaalne teletäht kannab Texase vanglas 22 aasta pikkust karistust. Ta väidab Briti kõmulehele The Sun, et ehkki tal diagnoositi juba ammu eesnäärmevähk, pole ta vanglas vähimatki ravi saanud. Nüüd pelgab Joe, et kasvaja on oma haarmed kaugemale ajanud.

„Ma pole maikuust saadik mingit ravi saanud. Ma oksendan pissides – valu on nii hirmus,“ rääkis Joe ning lisas, et on kaalust alla võtnud ning kannatab puusa- ja vaagnavalude all. „Lonkan kõndides. Ja magu on juba üle aasta valutanud.“