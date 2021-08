Jeffrey Epsteini teismeline seksiori kaebas prints Andrew' kohtusse 

Virginia Roberts Giuffre on üks naistest, kes süüdistas USA ärimeest Jeffrey Epsteini teismelistest seksiorjadest koosneva haaremi pidamises. Ta on kinnitanud, et Epstein tõi ta 17 aasta vanuses USAst Ühendkuningriiki, et ta seksiks prints Andrew'ga. Giuffre'i väitel pidi ta Tema Majesteedi poega rahuldama ka New Yorgis.

Prints Andrew (61) on Virgia Giuffre'i väiteid korduvalt eitanud. „Seda ei juhtunud,“ kinnitas printsess Eugenie ja printsess Beatrice'i isa 2019. aasta teleintervjuus. „Võin teile kategooriliselt kinnitada, et seda ei juhtunud. Ma ei mäleta, et ma oleks selle naisega üldse kunagi kohtunud.“ Ehkki Virginia on avaldanud foto, kus ta koos Yorki hertsogiga poseerib, väidab Andrew, et ei mäleta ühist poseerimist. Nüüdseks on prints siiski juba mõnda aega avalikkuse eest taandunud.