Jaan Kaplinski: „Jeesus Kristus, Jumala poeg, halasta minu pääle.“ 

Kiuslik tõbi ei seganud Kaplinskil kirjutamist-lugemist ega raamatute avaldamist. Tänavu jaanuaris, kui ERRi saate „OP“ tegijad tal vastu suurt sünnipäeva külas käisid, ütles Kaplinski abikaasa Tiia Toomet, et mees on olukorrast olenemata väga töökas: „Ta istub arvuti taga ja kirjutab ja loeb kogu aeg. Mingis mõttes on haigus andnud talle selle võimaluse, et ta ei pea tegelema elu tüütute pisiasjadega nii palju. Selles on oma positiivne pool. Nii et kirjutamiseks annab see haigus võimalust küll. Ta ei võta ära seda mõtteteravust või intellekti, aga võtab ära sõrmed. Praegu pole veel viga, aga tasapisi lähevad need ka. Aga siiamaani on saanud kirjutada, lugeda ja kõike.“