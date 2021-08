Paul-Eerik Rummo: milline küsimus oli Jaan Kaplinskile kõige olulisem? 

Kõikumisi olemise koormavuse ja ihaldatava kerguse ja heleduse vahel. Aga hiljuti ühes usutluse lõpus, kui küsiti umbes nii, et mis küsimus on talle kõige olulisem või erutavam või midagi taolist, vastas ta (tsiteerin mälu järgi): see küsimus, et kuidas on nii, et mina olen mina. Küsimus, millele vaevalt muud vastust olla saabki kui see, et lihtsalt sa oledki sina. Mis vist muudab küsimuse veelgi painavamaks... Elupõlised kaaslased lahkuvad; lõpmata kurb ja kahju on, ikka tunned, et pooleli jäi. Head puhkamist, armas Janka.