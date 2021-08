Teet Kallas: Kaplinski luule on otsekui ere lagendik metsade vahel 

Kus ikka põrutas „seltsimees Tursale“, kellega temal ühist teed küll ei ole! Teadagi, keda meie seltsimees Tursaks pidasime, teadagi, et see vihane vabavärss oli otsekohene vastuhakk süsteemile. Mõned arvasid, et kui poiss niimoodi jätkab, siis hästi tal küll ei lähe.

Kui mõtlen-meenutan Kaplinski luulet, siis on see otsekui ere lagendik metsade vahel, kus heljuvad värvilised liblikad, üks põnevam teisest, aga katsu neid püüda! Nii palju valgust, nii palju suvelõhnu, nii palju ilu ja ängi üheskoos. Pealkirjadki: „Jäljed allikal“, „Tolmust ja vävidest“, „Ma vaatasin päikese aknasse“... Ja pea kohal sinine Võrumaa taevas, mida läbistas valge joon. Jah, Võrumaa, sest see oli Jaani suvemaa. Või pärismaa? Ei tea, pole küsinud.

Aga see valge joon Võrumaa kohal on mind aeg-ajalt kummitanud siiani. Mis see oli, miks see oli?

Lihtne ja keeruline ühtaegu. Nagu poeedile, nagu filosoofile omane. Aga näe, siis kirjutas Kaplinski paar raamatut lasteluulet, ja ühest neist sai mu väikese tütre lemmik. Pidin talle ikka ja jälle „Jalgrataste talveund“ ette lugema, kuni laps ükskord ise hakkama sai ja mulle ette luges.

Siis üllatas-hämmastas ta meid oma kummaliste mõtterännakutega. Näiteks sellisega, mis ärgitas eestlasi hakkama indiaanlasteks ehk reservaadirahvaks. Ega ei hakanud küll. Ja Kaplinskil oli ajastuomane pahandus KGBga. 40 kiri ja selle seosed.

Ja oligi käes aeg ennast vabaks laulda. Kaplinskigi sattus-sekkus reaalpoliitikasse. Parlamenti. Mina olin sealt just tulnud, Jaan alustanud. Sattusime sügishämaruses linna vahel jalutama. Ta kurtis, et nii palju tigedust ühes saalis käib talle kardetavasti üle jõu. Järgmisi valimisi ta enam kaasa ei teinud...