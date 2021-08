ŠIKK! Madonna ja Guy Ritchie poeg debüteeris modellina 

Rocco isa Guy on tuntud rätsepakunsti hindajana ning kannab ülikonnad väga elegantselt välja - poeg on ilmselgelt temasse, sest viimastel aastatel on Roccot tihti nähtud retrorõivais. Kuid poiss on ka emasse, kes on aastakümneid laineid löönud oma ekstsentriliste stiilipööretega.