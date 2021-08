Lehte Hainsalu: suurem jagu Kaplinski luuletusi on mul peas 

Kirjanik Lehte Hainsalu jääb Kaplinskit meenutama kui andekat luuletajat. „Luule on võib-olla ka kõige olulisem tema loomingust, kuigi filosoofilised artiklid, mälestused ja kõik muu on ka nauditavad,“ räägib Lehte Hainsalu ja lisab, et Kaplinski teostest ta lemmikut valida ei oska. „Ta oli väga tark inimene. Suurem jagu tema luuletusi on mul peas. Ise jäävad.“