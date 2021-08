Justin Timberlake leinab traagilise saatusega lauljannat 

Timberlake (40) nimetab Nicole'i oma õeks ning ütleb, et jääb teda kibedalt taga igatsema. „Mu süda on nii raske. Jäime sel nädalal ilma imekaunist inimhingest. Nicole pani särama iga ruumi, kuhu ta astus. Ta oli nii laval kui väljaspool lava pidev rõõmu ja positiivsuse allikas.“

Poptäht tõdeb, et mõned asjad siin elus tunduvad äärmiselt ebaõiglused. „Meile jääb igavesti arusaamatuks, miks need toimuvad. Kui ma tean, et meid õnnistati võimalusega Nicole'i seltsis naerda, koos temaga reisida ning saada osa tema nakatavast naeratusest ning armastusest muusikaga täidetud elu vastu.“