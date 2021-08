VANGLATRELLID OODAKU! Kalvi-Kalle Kruusamäe taotles vangistuse edasilükkamist  

Pärnu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman selgitab Õhtulehele, et Kalvi-Kalle Kruusamäe esitas kohtule avalduse vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamiseks, seda perekondlikel põhjustel.

„Kohus leidis, et avaldus on põhjendatud ning seadus lubab kohtule esitatud asjaolude korral karistuse täitmisele pööramist edasi lükata kuni kahe kuu võrra. Kohus tegi vastava määruse 14. juulil ning Kalvi-Kalle Kruusamäe on kohustatud ilmuma karistust kandma käesoleva aasta 12. septembril,“ kommenteerib Kreitsman.