Hip-hop festivali korraldaja DJ Möls ootab lavale noori räppareid: „Kunagi ei tea, kellest võiks saada järgmine Genka.“ 

„Üritusi stigmatiseeritakse praegu ülekohtuselt,“ hindab Genka, kes teeb koos DJ Mölsiga viimaseid ettevalmistusi, et räpipidu ikka Elva mändide all toimuda saaks. „Vaatasin hiljuti statistikat, et üle-eelmise nädala haigestunutest vaid 13% said nakkuse üritustelt. Pakun, et tänu kohe rakenduvatele regulatsioonidele see protsent kahaneb kõvasti.“