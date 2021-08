VÄGEV! Mart Sander esitas õudusfestivalile 13 lühifilmi: tähtis on hästi kirjutatud lugu, mitte see, kui palju verd ja soolikaid ekraanilt pritsib 

Lühifilme hakkas Mart Sander tegema veebruaris, kui juhtis kahel nädalal TV3 saadet „Duubel“. Kümme lühifilmi 13st on väga napid, mistõttu koondas Sander need üheks kassetiks, mis sai nimeks „Duubel 13“. „Otsustasin iga saate külalised lühifilmi panna,“ tutvustab ta. „Aprillis esilinastus lühifilmide kassett ka Hollywoodi filmivestivalil, kus sai parima õuduslühifilmi võidu. Nende filmide hulgas on muuseas ka minu esimene animatsioon.“