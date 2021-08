PÄEVAHOROSKOOP: esmaspäev, 9. august 

Palju õnne, Lõvi! Algamas aastaring, mis eeldab sinult aktiivset, julget tegutsemist. Su mõtted on uuendusmeelsed, nüüd jätkub enesekindlust nende elluviimiseks. Mõni riskantne samm võib kaasa tuua suure edu. Palju on kasu minevikukogemusest ja vanemate inimeste nõuannetest. Armuasjus on suurepäraseid väljavaateid.