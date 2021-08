Kahju! Taavi Rõivas katkestas Ironmani: ratta selga mind ei lubatud 

Taavi Rõivas jagab oma Facebooki lehel, et kuigi enesetunne on suurepärane ja tahet meeletult, siis ratta selga teda ei lubatud. „Ju siis on see sõnum, et tuleb veel aasta aega korralikult trenni teha ja abikaasale jooksukilomeetritel toeks olla,“ kirjutab Rõivas.