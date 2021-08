GALERII | Pidu täies hoos! Viru folgilisi vihm ei heidutanud 

Viru Folk on põhjamaise muusika koguperefestivalina publikule elamusi pakkunud juba kuraditosin aastat. Tutvustamist on leidnud paljude põhjamaiste riikide kultuur, igal aastal on keskendutud ühele piirkonnale või rahvale. Seekord, aastal 2021, on luubi all ida-slaavi rahvaste kultuur, sealhulgas muusika, filmikunst, köök jpm.