GALERII | Lähedased saatsid muusik Tõnu Aare viimsele teele 

„Maailma popmuusikas räägitakse kõikjal, et iga nii kaua vastu pidanud bändi elus on 40 väga müstiline arv. Kes juba 40. sünnipäeva tähistada jaksab, sellele on iga järgnev tähtpäev kui juubel, kindlasti pidutsemist vääriv sündmus, millele järgmist ei pruugi enam tulla. Niivõrd õrnaks on tavaliselt selleks ajaks muutunud rivis olevate meeste elud,“ rääkis Tõnu Aare Õhtulehele ansambel Apelsini fenomenist.