Eesti film: kas kaastootjana vaid vaese sugulase rollis? 

Kas ikkagi raha on see peajumal, kes kirjutab kaastootmisfilmide puhul esilinastuse eel üles riputatud plakatile kõige suuremalt ja rasvasemalt peatootjana just selle riigi nime, kes ühiskatlasse kõige rohkem kuldmünte puistanud või antakse mõnikord võimalus teenida peatootja tiitel välja ka väikeriigil, kelle finantsiline panus jääb partneri või partnerite omast väiksemaks? Õhtuleht otsis nendele ja veel mitmele küsimusele (lähtekohaks mitme riigi osalusel nn kaastoodetud autorifilmid) vastuseid kahelt Eesti tuntud produtsendilt, Riina Sildoselt ja Ivo Feltilt.