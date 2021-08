Ooooo, pulmakellad!? Sisulooja Victoria Villig sai poiss-sõbralt sõrmuse sõrme 

Pigem on tegu ameerikaliku kombega ja Eestis sellist asja üldiselt ei harrastata. Nagu näha, siis muidugi mõningate eranditega. „Promise ring või eelkihlasõrmus on ehe, mis tähistab suhtes pühendumist. Noorte paaride puhul tähendab see ühest küljest, et päris kihlasõrmus on veel tulemas, teised aga näitavad nii oma lojaalsust ja pühendumust,“ kirjutab Victoria pildi juures.