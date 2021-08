"Troonide mängu" tähe sõnul tekitasid sarja võtted talle vaimseid häireid 

Harington (34) rääkis Sirius XMi intervjuus, et „Troonide mängu“ võtete lõpus ning pärast seda tekkisid tal psühholoogilised raskused. „Usun, et see oli otseselt seotud selle sarja iseloomuga ja sellega, mida ma olin aastaid teinud.“ Kiti sõnadest jääb mulje, et „Troonide mängu“ vägivaldsus mõjus talle halvasti.

Pärast sarja lõppu otsustas Harington, et tahab aastaks aja maha võtta ja iseendale keskenduda. „Mul on väga hea meel, et ma seda tegin.“