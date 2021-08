Ameerika Vogue'i kaanel poseerib esmakordselt transsooline modell 

Ariel Nicholson on üks kaheksast septembrinumbri kaanemodellist - 20aastase transsoolise modelli kaaslasteks on fotol sellised prominentsed neiud nagu Kaia Gerber, Bella Hadid ja Madonna tütar Lourdes „Lola“ Leon. „Mind on lahterdatud transmodelliks,“ ütleb erkrohelise kampsuni ja toon-toonis täpilise seelikuga Ariel Vogue'ile. „Ma olengi trans, aga see pole kõik.“