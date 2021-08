GALERII | Emajõel võeti linti kodumaise filmi „Tähtsad ninad“ tagaajamisstseen 

Tähtsate ninade tegevus toimub keskmise suurusega Eesti linnas, mis tuksub sellest läbivoolava suure jõe rütmis. Oliveri kodu asub vaiksel aedlinna tänaval, milliseid võib leida näiteks Meriväljalt või Ihastest. See on kahekorruseline maja, mis asub teiste sarnaste, kuid pisut paremas seisukorras eramajade naabruses. Oliveri majal on metsiku ilmega väike sopiline aed, milles kasvavad viljapuud ja põõsad. Üle heki kõrgub jõuka naabri uhke maja, mille pügatud muruga aias on suur bassein.