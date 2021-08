Moefirma nõuab Kendall Jennerilt lepingu rikkumise eest 1,8 miljonit dollarit 

Ajakiri People palus Jenneri esindajalt kommentaari, kuid esialgu pole seda saanud. Kuid New York Postile kuulutas supermodelli kõneisik: „See kohtuasi on täiesti alusetu.“ Tema sõnul on Jenneri mänedžment pakkunud Liu Jole välja mitmeid kuupäevi ja paiku, kus reklaamivõtteid teha. Kokkuleppe rikkumise põhjuseks nimetab supermodelli esindaja koroonapandeemiat.