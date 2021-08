Hõissa! Rainer Vakra perre sündis kolmas poeg: oleme unistanud kolmest väikese vanusevahega lapsest

„Pikkust täpselt pool meetrit ja kaalu natuke all nelja kilogrammi,“ räägib Rainer.

Nime värskel ilmakodanikul veel ei ole. „Hetkel on suuremate vendade Konradi ja Kaiuse jaoks tegemist Uue Poisiga. Nime jaoks teeme suure perekoosoleku, kui saame sünnitusmajast koju,“ ütleb ta.

Ema ja lapsega on kõik kenasti. „Beebi on siiani olnud tubli magaja ja piimasõber. Marilin on loomulikult pingutusest väsinud, aga rõõm, rahulolu ja tunne, et oled kõikvõimas, ületab kuhjaga kõik muu. Meie ei maga, muudkui imetleme teda,“ ütleb Rainer, kes isegi küsimustele vastas väga kiirelt, sest adrenaliin ei laskvat magada.

Hoolimata kuumast suvest läks Marilini rasedus hästi. „Rasedused on kõigil kolmel korral kulgenud meie rõõmuks nii, et midagi pole jäänud tegemata, õnneks pole kordagi esinenud ka suuri vaevusi ega muresid,“ sõnab Vakra.

Et kõik pere lapsed on pojad ja sündinud ka üsna väikeste vahedega, ei ole Rainer ja Marilin pidanud värskele ilmakodanikule eriti palju asju juurde ostma. „Üks omamoodi tunne on minna keldrisse ja võtta sealt kolmandalt riiulilt taas see beebihäll. Aga me oleme ka targu kõik asjad alles hoidnud. Kui olla 40 aastat vana, siis juba ikka osatakse asju planeerida, kannatlikult oodata ja ka täiega rõõmustada,“ räägib ta.

Paari esiklaps Konrad sündis 2017. aastal, teine poeg Kaius aga 2019. aastal, seega on kõigi laste sündimise vahe kaks aastat. „Huumoriga öeldes - kuidagi peab ju selle korvpallimeeskonna kokku saama. Aga tegelikult oleme unistanud ja mõelnud kolmest lapsest, kellel oleks väike vanusevahe, et omavahel saaks rohkem mängida ning ka tulevikus tekiks tugevam side,“ ütleb Rainer. „Meil endal on mõlemal üks õde-vend. Marilinil õde Kadri ja minul vend Raigo.“

Kas võib siis arvata, et kahe aasta pärast lisandub perre veel üks laps, äkki isegi tüdruk? „Seda tütre-nalja teevad vist nüüd küll kõik sõbrad ja tuttavad. Aga lapsi ei saada soo pärast. Iga laps tuleb alati täpselt õiget sugu,“ ütleb Rainer.