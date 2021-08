Tsensuuri hinnangul on kultussari "Allo Allo!" solvava sisuga 

Aktsentidega vigurdavast ja seksiteemadega naljatlevast BBC komöödiast on alguse saanud terve rida lööklauseid, mis on populaarsed olnud aastakümneid. Kuid nüüd on üks voogedastusteenus lisanud sarjale hoiatuse, kirjutab The Sun. Britboxi kanalil ilmub iga „Allo Allo!“ episoodi eel hoiatus: „See klassikaline komöödia sisaldab keelepruuki ja oma ajastu hoiakuid, mis võivad mõningaid vaatajaid solvata.“