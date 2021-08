Jennifer Aniston puksis vaktsiinivastased oma sõprusringist välja 

52aastane näitlejanna rääkis hiljutises intervjuus, et on lõiganud oma elust välja mõned oma siseringi inimesed, kes ei võta koroonaviirust tõsiselt. Ajakirja People teatel on Anistoni, kel on Instagramis ligi 40 miljonit jälgijat, seepeale tabanud kriitikatulv. Üks fänn uuris, miks Jennifer vaktsineerimata isikuid kardab, kui ta ise on ometi vaktsineeritud.