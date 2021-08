Britney Spears nõuab oma isa viivitamatut eemaldamist eestkostja rollist 

Ka Jodi Montgomery, kelle kohus on määranud 39aastase lauljanna eraasju ajama, toetab Rosengarti palvet, vahendab People. Advokaat palub, et kohus eemaldaks Jamie Spearsi kohe oma tütre eestkostja rollist ning määraks ajutiseks eestkostjaks Jason Rubini.

Asjakorraldus peaks kehtima 29. septembrini, mil kohus superstaari eestkosteküsimuse uuesti arutada võtab. Rosengart toonitab: istungini on küll vaid kaks kuud aega, kuid tema klient ei suuda enam kannatada. Britney on olnud isa eestkoste all 13 aastat. „Tema traumat, unepuudust ja kannatusi ei tohiks enam pikendada. Iga päev loeb.“