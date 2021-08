Tartuffi väljakutse: kust leida koroonaajal uusi filme?  

„Tänavu oli minule kui filmiprogrammi koostajale kõige suurem takistus uute ja heade filmide puudus. Maailma filmitööstus on pikal pausil ning vähegi visuaalselt nõudlikumad teosed ootavad oma järge, et linastuda kogu maailmas suurtel ekraanidel siis, kui kinod on täielikult avatud,“ tunnistab Raudam.

Seega ei ole liikvel tavapärases koguses uusi suurele vabaõhuekraanile sobivaid filme. Ning need tootjad, kelle närvid ei ole ootusele vastu pidanud, on paisanud filmid veebiplatvormidel vaatamiseks. „Mis jälle tähendab, et meie ei saa neid filme festivalil näidata, kuna need on juba kättesaadavad online-keskkonnas,“ lisab programmijuht.

Sel aastal on festivali fookuses teadus. Kas linastuvad filmid tõestavad, et armastusel ja teadusel on seos?

Teaduse teemat oleme koostöös teadusagentuuriga käsitlenud juba aastaid PÖFFil eriprogrammina. Samas on praeguses maailmas teaduse osakaal meie elus äkki nii oluliseks muutunud, et see teema erutab kindlasti märksa laiemat vaatajaskonda, kui ta seda ehk varasematel aastatel on teinud. Armastuse ja teaduse seoseid on üsna palju, alustades kas või armastusest teaduse enda vastu. Ilma kireta teaduse ja tõe järele ei oleks väga paljud avastused maailmas aset leidnud.

Esmaspäeval avasid festivali kaks teadusega seotud linateost. Maailma esilinastuses jõudis ekraanile Rao Heidmetsa lühianimatsioon „Kood“, mis kõneleb emotsionaalsel moel geeniahelast, ning täispikk mängufilm „Väike kala“, mille keskmes on värske abielupaar, kes püüab laastavat mälu ja mälestusi kaotavat viirust võita nii hinge kui ka teaduse jõul.

Mida ei tohiks reedel ja laupäeval filmidest maha magada?

Ma tooksin välja kaks vastandlikku filmi. Reedel näeb Norra filmi „Diana pulmapidu“ – see on soe teravmeelne komöödia ühe pere käänulisest pereelust, mis paneb meid kõiki tegelasi armastama ning nendega koos naerma ja nutma. Laupäeval, kõige viimase seansina ootab ees Hongkongi tänavuse aasta Oscari kandidaat „Paremad päevad“, tundlik ja otsekohene lugu koolikiusamisest ja selle tagajärgedest.