Heidi Hansol lõppes suhe: lahkuminek on üks väheseid asju, mis alati jalad alt lööb 

„Seekord elan kõik tunded nii põhjalikult läbi, kui vähegi oskan. Nutan kurbusest ja leinast, karjun vihast, halan sõpradele, analüüsin kõiki varasemaid lahkuminekuid ja muudkui õpin,“ räägib Heidi, kuidas lahkuminekuga toime tuleb. „Elu on näidanud, et kõik – ka need kõige rõvedamad tunded – lähevad lõpuks ikkagi mööda ja see teeb tegelikult lahkuminemise protsessi lihtsamaks.“