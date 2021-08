Harry ja Meghan kaalusid kolimist väga erilisele maale 

Uus-Meremaa kindralkuberner Patsy Reddy vestles Sussexitega 2018. aastal pärast nende visiiti Abel Tasmani rahvusparki. „Istusime maha ja võtsime juua ning nad ütlesid, et kujutaksid täitsa ette sellises kohas elamist, ning küsisid, kas meie meelest võiks see teoreetiliselt võimalik olla. Isegi see, et nad hangivad endale Uus-Meremaale maja.“