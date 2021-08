Superstaarisaate uus kohtunik Birgit Sarrap: „Peab jääma piiri peale, et kellelegi haiget ei teeks ja elu ära ei rikuks.“ 

Žüriikoha pakkumisele reageeris Birgit positiivselt. „Olin meelitanud ja üllatunud. Ma alateadlikult olin unistanud, et kunagi tahaksin. Tundus õige, et kui kunagi superstaarisaatega seotud olen, siis žüriiliikmena. Ei saa salata, et saade on siiamaani minu jaoks väga tähendusrikas ja usun, et nostalgilisi hetki tuleb kindlasti väga palju. Olin pakkumise üle väga rõõmus ja ütlesin üpris ruttu ikka jah,“ sõnab ta.