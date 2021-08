USKUMATU! Karoli Hindriks esines esimese eestlasena konverentsil, kus on laval käinud ka Bill Gates ja Elon Musk

Eile rääkis TED-i pealaval Karoli Hindriks, kes on eesti ettevõtja ja leiutaja. Ta on registreerinud kaks oma leiutist kasuliku mudelina. Hindriks rääkis teemal „Sisseränne nõuab digitaalset uuendust“.

Karoli avaldas postituses siirast tänu ja õnne selle üle, et saab olla meie planeedi eredaimate mõtete keskel, jagades ideid ja kasutades Chris Andersoni jagatud mõtet „Mis näitavad meile teed tulevikulootuse poole“. „Samuti oli mul võimalus jagada oma ideid maailmaga ja saada nii positiivset tagasisidet sellelt publikult, kes on seda kõike ilmselt näinud. See pani mu südame sulama,“ kirjutas Karoli.

Karoli ütles, et üks tema suur unistus sai just täidetud. „Mul jäi üle vaid olla piisavalt hull ja kangekaelne, et jätkata tööd oma visiooni ülesehitamisega.“