Selgus räpistaari nelja-aastase tütre surma põhjus 

TMZ.comi andmeil suri Lauren 24. juunil oma kodus Atlantas südame rütmihäirete tõttu, mille all ta oli kannatanud sünnist saadik. Lapse surma avalikustas eelmisel nädalal Laureni ema Turquoise Miami.

30aastasel muusikul on eri naistega veel viis last, kellest vanim on kümnene ja noorim sündis 2018. aastal. Kaks tütart sündisid 2016. aastal vaid kuuajase vahega.