Briti tantsusaates asub võistlema aegade esimene meespaar! 

Uuel hooajal hakkab professionaalse meespartneriga tantsutuure joonistama John Whaite, kes võitis 2012. aastal 23 aasta vanusena televõistluse „The Great British Bake Off“. Tipp-pagari profipartneri nime pole veel välja hõigatud. „Olen elevil, et minust saab esimese meespaari liige. See on suur samm esindatuse ja kaasatuse poole,“ vahendab Daily Mail Whaite'i avaldust.