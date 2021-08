HÜVASTI, KODUMAA! Suunamudija Victoria Villig lahkub õige pea: „Olin alguses šokeeritud sellest teatest, aga lõpuks ikkagi väga õnnelik.” 

Ameerika elu on Victoria Villig omal nahal proovinud varemgi. Pärast gümnaasiumi lõppu läks ta 2019. aastal Michigan State University juurde suveülikooli, kus lõpetas kolmenädalase filmikursuse. „Soovisin katsetada, kuidas oleks elada täiesti teises keskkonnas, rääkida igapäevaselt inglise keeles ja kas see on üldse midagi sellist, mida tahan ka edaspidi õppida,” sõnab ta.