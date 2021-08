FOTO | Abikaasast lahkuminekut kinnitanud Johannes Tralla naudib uue kallima seltskonda 

„Jah, olen abikaasaga lahus, juba üle pooleteise aasta,“ ütles Tralla augusti alguses Õhtulehele. Samuti kinnitas ta seda, et on leidnud enda kõrvale uue kaaslase ja on taas suhtes. Johannes peab eelkõige tähtsaks oma laste heaolu ning seetõttu ei soovi ta teemat pikemalt kommenteerida.

Tralla väljavalitu laulja Liina Saar on tuttav peamiselt jazzipublikule. Liina on kaasa teinud paljudes originaalloomingut esitavates ansamblites, neist tuntumad MiaMee, Verbarium, Ajavares ja Elletuse.

2011. aasta suvel abiellus Johannes Rahvusooper Estonia baleriini ja lavastaja Oksana Titovaga (42). Ajakiri Kroonika kirjutas toona, et kaunis pruut kannab nüüd nime Oksana Tralla. Ta on öelnud, et kunstnikuks olemise kõrval on sama tähtis armastus, mis annab inspiratsiooni ja näitab elu tegelikke värve, piire ja piiritust.