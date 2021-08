PRIVET! Eesti ja vene noored õpivad keelelaagris üksteist mõistma: alguses ei saanud mitte midagi aru 

Julgus annab keelepraktikal pool võitu

17aastane Chrisanne tunneb samuti, et on vene keelt selle lühikese ajaga paremini rääkima hakanud. „Mitte ainult mina pole saanud vene keeles paremaks, vaid venelased ka eesti keeles. Üks tüdruk, kes Narva-Jõesuus ütles alguses tagasisidet andes ainult, et „päev oli tore“, ja rohkem ei julgenud öelda, nüüd rääkis juba mitu lauset eesti keeles ja väga hästi. Areng on silmanähtav. Kõik tegelikult oskavad, aga julgus on ka tähtis,“ kiidab ta, et osalejad on keeleliselt märgatavalt arenenud. „Meie, eestlased, küsime hästi palju, kuidas midagi vene keeles öelda. Kui neil eesti keeles rääkides jääb mõni sõna hammaste taha kinni või on vales käändes, siis kinnitame või aitame, kuidas on õigesti.“