Kas kaunis näitlejapaar on salamisi beebi saanud?! 

Daily Mail avaldas fotod Fassbenderist (44) Vikanderi (32) uue HBO sarja „Irma Vep“ võtteilt Pariisis. Mehel oli süles trullakas beebi ning mõlemad paistsid end väga õdusalt tundvat. Briti kõmuleht märgib, et viimati nähti Vikanderi ja Fassbenderit avalikkuse ees mullu oktoobris. Seega on täiesti võimalik, et rootslannal õnnestus rasedust ja beebi saabumist täiesti salajas hoida.