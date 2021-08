"Seksi ja linna" Aidan abiellus omaaegse seksisümboliga 

Corbett (60) paljastas, et tema ja 1980. aastate kuulsamaid Ameerika näitlejannasid Bo Derek (64) naitusid jõulude paiku. „Oleme üsna privaatsed inimesed, suure kella külge me seda ei pannud,“ rääkis „Seksi ja linna“ Aidan telesaates „The Talk“. „Kõik sõbrad ja pereliikmed teadsid seda, aga varem pole me avalikult midagi öelnud - pole lihtsalt juhust olnud.“