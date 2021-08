KUNINGAKOJA KIRSTUNAEL: Meghani skandaalidel pole otsa ega äärt 

Ulja peoloomana ja naistemehena tuntud prints Harry kaotas endast kolm aastat vanemale Meghanile südame 2016. aasta juulis pimekohtingul – nad viis kokku ühine sõber. „Saime kokku, et väiksed dringid teha. Ja õige pea ütlesime: „Aga mida me homme teeme? Me peaksime uuesti kohtuma,“ on USA telesarja „Pintsaklipslased“ täht rääkinud. Varsti kutsus troonipärija Charlesi noorem poeg sarmika ameeriklanna Aafrikasse. Sealse lummava tähistaeva all veendus prints, et on viimaks leidnud elu armastuse. Sama aasta sügisel, kui kuuldused Harry uuest silmarõõmust olid teatavaks saanud, tegi ta erakordse sammu ning nahutas kõmuajakirjandust ja üldsust Meghani jälitamise ja laimamise eest. Oli selge: brünetil iludusel on maailma ühe ihaldusväärsema poissmehe südames konkurentsitu paik.