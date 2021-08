Hugh Jackmanil kahtlustatakse järjekordselt nahavähki 

52aastasel „X-meeste“ staaril on kuuel korral ravitud basaalrakulist kartsinoomi, mis õnneks on nahavähkidest kõige vähem ohtlik. Kasvajad on leitud Jackmani näolt. Nüüd astus Hugh oma fännide ette taas kinni plaasterdatud ninaga ning tunnistas, et temalt on võetud järjekordne koeproov.