VIDEO PULMAVALSIST | Merlyn Uusküla vahetab pärast abiellumist perekonnanime: uue nimega on vaja veel harjuda

Merlyn ütleb, et peab isegi uue perekonnanimega harjuma. „Kui minust saaks Merlyn Hein, oleks see täiesti uus nimi ja läheks jälle kümme aastat, et inimesed saaks aru, et olen sama inimene, ainult uue nimega,“ räägib naine ning lisab, et artisti nimeks jääb endiselt Merlyn Uusküla ning seda ta muutma ei hakka. „Uus perekonnanimi on selleks, et see seoks meid ühtseks perekonnaks ja mul oleks ka lapsega passis sama nimi.“