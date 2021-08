Teletäht suri võtteplatsil hobuse seljas 

Seebiooperitest „General Hospital“ ja „Port Charles“ tuntud Pickett suri reedel Idaho osariigis. Näitlejast sõber Jim Heffel rääkis Deadline.comile, et Jay lahkus tõelise kauboina. „Ta suri hobuse seljas istudes, valmistudes Idahos filmis „Treasure Valley“ härjavärssi köiega kinni püüdma.“

Heffel, kes on filmi kaasprodutsent, kaotas enda sõnul hea sõbra. „Maailm jäi ilma suurepärasest inimesest. Jay Pickett otsustas taevasse ratsutada.“

Võttetrupp avaldas filmi Facebooki lehel liigutava järelehüüde. Filmi peaosatäitja surma põhjuseks peetakse infarkti. „Kõik kohalviibinud püüdsid Jayd kõigest väest elus hoida. Meie südamed on murtud ning me kurvastame Jay pere pärast, kes on sellest šokeerivast tragöödiast täiesti rusutud.“