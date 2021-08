ÕL VIDEO | EESTI TUNTUIM DRAG QUEEN! Meigikunstnik Paul Holmberg: mujal maailmas peetakse minusuguseid superkangelasteks! 

Paul Holmberg on põline tallinlane, kes nüüdseks on end sisse seadnud hubasesse vanalinnakorterisse. Meigipisik on Pauli sees olnud nii kaua, kui ta mäletab. „Ma ei teadnud veel kümnenda eluaastanigi, et meigikunstnik on töö, mis on päriselt olemas. Senimaani unistasin hoopis tantsuga tegelemisest, sest nii sain ma tihedalt kokku puutuda ka grimmimaailmaga.” Ühel hetkel leidis Paul, et tantsimine ei ole siiski see, mida ta teha tahaks, sest tal oli probleeme liiga painduvate liigestega.