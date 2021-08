Sanna Marin avaldas esimese pulma-aastapäeva puhul erilise foto 

Iltalehti märgib, et Marin avaldas tähtsa sündmuse auks seninägematu foto pulmapäevast. „Head esimest pulma-aastapäeva, kallis,“ pöördus peaminister Markuse poole, kaunistades sõnumit punase südamekesega.

Kuulus paar naitus mullu Kesärannas 40 lähima sugulase-sõbra juuresolekul. Klassikalise lõikega kreemikat kleiti, millega Marini nähti juba 2018. aastal Soome presidendilossis, kroonis maani loor. Pruudikimp koosnes valgetest pojengidest. Fotol on aksessuaaridest loobutud ning lastud kõnelda efektsel lõhikul.

Iltalehti meenutab, et Marin ja Räikkönen tutvusid 18aastaste kooliõpilastena. 2018 sündis tütar Emma. Marin on öelnud, et unistab teise lapse saamisest.