Poptähte süüdistatakse mitme neiu vägistamises 

New York Posti andmeil süüdistatakse lauljat noorte naiste ahvatlemises seksuaalvahekorrale. Du Meizhu nimeline naine rääkis, et oli 18aastane, kui Wu ta prooviesinemise ettekäändel oma koju meelitas. Kuid poptäht jootis tüdruku purju ning too ärkas hiljem üles Wu voodist.