PÄEVAHOROSKOOP: reede, 6. august 

Jõudu on palju ja tegutsemistahetki küllaga. Alustad asju suure hooga, kui sa end liigselt ei killusta, siis jõuad need ka lõpule viia. Liigseks kiirustamiseks ei ole põhjust.

Lootsid, et saad nüüd rahulikumas tempos tegutseda, ent siiski kujuneb päev kiireks, esile kerkib uusi, õnneks aga mitte suuri takistusi.

Hea aeg selleks, et ennast füüsiliselt proovile panna. Ka on võimalik teistele demonstreerida, kui julge ja osav sa oled. Eriti just vastassooliste imetlus tõstab su enesetunnet.